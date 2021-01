Un cabinet des curiosités près de la rivière Don

Encore une fois, c’était la semaine des découvertes pour moi. J’ai pris quelques minutes pour explorer le site au-delà des bâtiments les plus visibles du stationnement, et enfin remarqué quelques vieux édifices.

Le panneau explicatif et sa photo prise sur les lieux en 1930 m’ont appris qu’à ma droite était érigée la plus vieille maison en brique de boue de Toronto, construite en 1838. Et que la maison à ma gauche datait de 1850.

Le plus joli chemin de traverse

En continuant notre chemin à l’est de Todmorden Mills sur Pottery Road, on passe sous le viaduc de l’autoroute Don Valley, dont les colonnes sont enjolivées d’animaux de la forêt.

Puis l’on croise le chemin de traverse le plus joli (et sécuritaire) de Toronto, permettant aux cyclistes et marcheurs arrivant de part et d’autre de la Lower Don River Trail de traverser Pottery Rd.

Accentué par des motifs au sol rappelant la rivière Don qui coule non loin de là, il y figure en ce moment un sympathique graffiti de raton laveur.