Rivière et café dans le vieux quartier Weston

On a une vision un peu réduite de Toronto, mais officiellement la ville s’étend jusqu’à la croisée de l’autoroute 427 et de Steeles Ouest. Et le vieux quartier Weston (établi en 1796), dans le nord-ouest de Toronto, offre la combinaison gagnante d’une longue balade au bord de la rivière Humber et d’un délicieux café.

Le parc Cruickshank

Un excellent point de départ pour marcher sur la Humber River Recreational Trail est le long et étroit parc Cruickshank.

Quand on le cherche sur Google, on ne voit pas nécessairement son meilleur point d’accès, menant directement au terrain de stationnement gratuit. Il se trouve du côté nord de l’avenue Lawrence Ouest, entre Scarlett Road et Little Avenue.

Si vous allez vers le sud, en passant sous le viaduc, vous atteindrez St. James Gardens en une heure. Quant au sentier pavé longeant la rivière vers le nord, il se termine 1 km plus loin, au pied du grand escalier de métal menant au parc Mallaby.

Le sentier est pavé et bordé de part et d’autre de terrain gazonné (non couvert de neige lors de ma visite cette semaine). Ceci offre une alternative plus sécuritaire, advenant le cas où le pavé serait glacé.