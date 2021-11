Balade dans le quartier Riverside avec Live View de Google

Sur le chemin du retour, j’ai admiré la vitrine de Little Peeps, bardée de petits ratons laveurs dans leurs poubelles, la façade de Civilian, la plus belle boutique de cannabis du quartier, et la boutique de Stephan Caras Design dans une ancienne banque majestueuse.

J’ai fait du lèche-vitrine à la boutique seconde-main Common Sort. J’ai remarqué un concours original dans la vitrine de Arts Market, donnant la chance de gagner une valeur de 375$ d’artisanat à ceux qui achètent des billets de loterie, au bénéfice de l’organisme LOFT Community Services.

Des Jim, Jimi et Jimmy célèbres

Et finalement, je suis entrée dans le nouveau café du quartier, de la chaîne indépendante Jimmy’s Coffee (806 rue Queen est, ouvert de 8h à 15h du lundi au jeudi et de 8h à 18h du vendredi au dimanche).

Les cafés Jimmy’s Coffee mettent toujours en vedette des Jimmy célèbres. Cette fois-ci, on a droit à une impressionnante murale de Jim Morrison couché sur scène lors d’un spectacle en 1968.

Sur les étagères, le thème se poursuit sur les sacs de grains de café torréfiés. On a le choix entre Dean (moyen), Hendrix (corsé), Hoffa (espresso) et Carter (espresso décaféiné).

La petite terrasse arrière a du charme, avec le grand arbre mature qui la surplombe.