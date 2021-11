Balade autour du cinéma Beaches dans le parc Woodbine et la plage

Si vous recherchez une expérience plus vintage, allez voir du côté du vieux Fox Theatre, plus à l’est dans le quartier The Beach (que les plus vieux appellent encore les Beaches).

Le parc Woodbine

Ce parc est un joyau dans l’est de la ville. Une attention toute particulière a été portée à son aménagement paysager. Par temps venteux, on peut entendre le beau bruissement des hautes herbes le long de ses deux étangs.

Son entrée se trouve juste au sud du cinéma, à l’angle des avenues Eastern et Coxwell. (Coxwell, et non Woodbine, comme on pourrait le penser). Si vous optez pour la version courte de la promenade, vous pouvez atteindre l’étang principal et être de retour en 15 minutes.

En passant, une surprise vous attend dans la petite clairière près de l’entrée: une oeuvre d’art insolite. Pendant des années, j’ai traversé ce petit coin du parc Woodbine sans m’en rendre compte. Je ne dirai pas ce que c’est, pour que vous ayez le même plaisir que moi à découvrir cette surprise, mais sachez qu’elle est là depuis 2000!

Suivez ensuite le sentier pavé qui va vers l’est. Au-delà des toilettes publiques (je ne sais pas si elles sont déjà fermées pour la saison), tournez à droite pour atteindre l’étang principal.