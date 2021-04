Lever du soleil dans les Beaches (4) : autour d’Ashbridges Bay

Sur la plage Woodbine

Dans la même journée, j’ai aussi vu une brochette de gens méditant tranquillement tout près de l’eau au lever du soleil. Et deux nonnes qui joggaient.

Et les quatre baigneurs habituels. J’ai appris qu’il s’agit d’adeptes de la WIM (Wim Hof Method), attribuant aux immersions glaciales une foule de bénéfices sur la santé physique et mentale. On commence par essayer 30 secondes de douche froide chez soi, et on bâtit son endurance. (Quand je dis «on», il s’agit bien du pronom indéfini, car pour moi la WIM n’est pas une option!)

Le circuit de la semaine: 4.7 km

Je propose une boucle de 4.7 km pour explorer Ashbridges Bay, admirer le lever du soleil, et inclure un arrêt gourmand chez Zane Pâtisserie & Boulangerie. Votre point de départ dépendra évidemment de l’endroit où vous choisirez de vous garer. Mon point de départ sera le Tim Hortons situé au pied de Northern Dancer Boulevard.

En marchant vers l’Ouest sur la plage Woodbine, vous atteindrez la fin du boardwalk (on voit d’ailleurs une enseigne au sol indiquant que nous sommes au 3.0 km).

Suivez la courbe du boardwalk jusqu’aux toilettes publiques, derrière lesquelles se trouve un joli petit jardin communautaire. De là, empruntez le sentier pavé se dirigeant vers la presqu’île. (Notez que les toilettes publiques sont encore fermées à ce temps de l’année, mais il y a deux toilettes portables un peu plus loin, à l’entrée du terrain de stationnement.)