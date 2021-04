Lever du soleil dans les Beaches (2) : méditation et promenade

De nombreux bancs bordent le boardwalk. Tous portent une plaque souvenir érigée en l’honneur d’être chers disparus. Il en va de même pour plusieurs arbres, dédiés à quelqu’un. Il en est un, particulièrement décoré, qui attirent l’attention au pied de Glen Manor Drive.

Au-delà du boardwalk se trouve la deuxième section de la plage permettant aux chiens de s’ébattre sans laisse. Curieusement, peu de gens poursuivent leur balade jusque là. Elle est donc moins fréquentée et très agréable à parcourir puisqu’elle longe de grandes maisons qui font rêver!

En prenant le deuxième escalier que vous croiserez, vous rejoindrez le boulevard Neville Park remontant jusqu’à la rue Queen.

Bagel ou scone au lever du soleil

Sur Queen, tournez à gauche pour deux rendez-vous gourmands. Il vous faudra choisir. Pour ma part, la bataille se livre entre le bagel à la crème et au saumon fumé de Bagels on fire ( 2248 Queen Est, ouvert de 6h à 20h, 19h le dimanche), et le scone pomme-cheddar de Remarkable Bean (2242 Queen Est, ouvert de 6h30 à 21h30 tous les jours). C’est par ailleurs toujours le café de Remarkable Bean qui gagne!

Bagels on fire offre de nombreuses variétés de bagels cuits sur place. L’odeur est affriolante quand on entre dans la boutique! Et Remarkable Bean sert aussi des brioches à la cannelle maison et bien d’autres gourmandises.