Luminosity, la belle excuse pour se promener dans les Beaches

Quand j’ai su que l’événement Luminosity est offert jusqu’au 11 avril, je me suis dit que c’était la parfaite excuse pour proposer une balade en soirée dans le quartier The Beach, alias les Beaches.

Point de départ

Pour ajouter au plaisir, les commerces de Toronto ont maintenant le droit d’ouvrir leur terrasse.

Ce qui veut dire que c’est une bonne idée de commencer et de terminer la balade autour de l’avenue Beech pour profiter de la belle terrasse du bar Outrigger (2232 Queen est, ouvert jusqu’à 21h). L’intersection au coin de l’avenue Beech et Queen est, selon moi, la plus jolie du quartier.

Un peu à l’est, on y croise le vieillot Fox Theatre et l’excellent café Remarkable Bean (2241 Queen est, ouvert jusque’à 21h30). À l’ouest de Beech, il y a la gelato et les chocolats chauds de chez Ed’s Real Scoop (2224 Queen est, ouvert jusqu’à 21h les vendredis et samedis, et jusqu’à 20h30 les autres soirs, fermé les mardis).

On trouve facilement des espaces de stationnement gratuit dans les rues descendant vers la plage, au sud de Queen. Je suggère d’essayer sur l’avenue Balsam.