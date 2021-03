Rendez-vous dans les Beaches pour le lever du soleil (1)

Sur Woodbine et Queen Est, on croise plusieurs maisons sympathiques rappelant que le quartier hébergeait autrefois les chalets des Torontois nantis.

Au coin de Queen et Kippendavie, vous verrez jusqu’au 11 avril une des huit installations de l’événement Luminosity: une famille de rigolos aux têtes en abat-jour. Sur le versant nord, on peut admirer la ronde-bosse sur la facade de Book City, et la belle murale au fond de la terrasse du pub The Stone Lion.

Un peu plus loin, jackpot! Le petit Bud’s Coffee Bar sert de l’excellent café et des muffins végétaliens délectables et moelleux (1966 Queen Est, ouvert de 7h à 18h du lundi au samedi et de 8h à 18h le dimanche).

Et un bloc plus loin, côté sud, le COBS Bread ouvre tous les jours de 6h à 19h30. Ahhhh, l’odeur du pain chaud… Notez que leurs horaires peuvent changer durant le congé de Pâques.

Un très beau pan de métal ajouré nous attend à côté de la bibliothèque municipale de Kew Gardens. On peut y lire Kew Gardens: A place of innocent amusement – Joseph Williams.