Aux petits oiseaux sur la Promenade Humber Bay

À 200 mètres de là, la promenade bifurque vers la gauche. On traverse alors la route Humber Bay Park Ouest, puis un pont pédestre passant au-dessus de la Mimico Creek (d’où le nom du quartier Mimico).

Fort Lauderdale à Toronto

De l’autre côté du pont, on entre dans le pays des géants qui surplombent Marine Parade Drive.

La première fois que je me suis baladée en voiture sur cette rue, par une belle soirée d’été, j’ai eu l’impression d’être à Fort Lauderdale au bord de la mer!

Un peu plus loin, sur 400 mètres, on trouve une concentration d’édifices à condos et de restaurants avec terrasses, ainsi que l’excellent Lola’s Gelato (un peu en retrait au 14B Brookers Lane, ouvert en ce moment de 8h à 18h sur semaine et de 9h à 18h le weekend).

Sentier Humber Bay Park E.

Mais pour le moment, je recommande d’explorer la péninsule est du parc Humber Bay (ainsi nommé à cause de la rivière Humber qui se déverse dans le lac à l’extrémité du parc).