Longer la rivière Humber pour remonter le temps

Mathieu Guilleminot

6 juin 2018 à 14h00 6 juin 2018 à 14h00

Afin de faire découvrir aux curieux les origines de Toronto et de l’Ontario, la Société d’Histoire de Toronto nous donnait rendez-vous au parc Étienne Brûlé pour un rallye pédestre le long de la rivière Humber.

En ce dimanche 3 juin plutôt grisâtre, une vingtaine de personnes – francophones, amateurs d’histoire ou simples curieux – se sont réunies pour partir à la découverte des origines de Toronto.

Chaque marcheur s’est vu distribuer un questionnaire et devait rechercher les réponses sur les panneaux informatifs postés le long du parcours.

Mais Josette Bouchard, professeure d’histoire depuis quarante-cinq ans, a pu apporter des précisions historiques tout le long du parcours.

Tensions sur les rives

Pendant plus de deux heures, les participants ont découvert la rivière Humber et ses alentours. Cours d’eau se jetant dans le lac Ontario, la rivière Humber était à l’origine un centre de peuplement amérindien.

On y trouvait plusieurs villages qui y pratiquaient l’agriculture ou encore la chasse. Mais c’était surtout un lieu de commerce entre les Iroquois et les autres tributs.

C’est alors que sont arrivés les Français suivis par les Anglais dans la région. C’était d’abord pour faire du commerce et s’octroyer le monopole des échanges de fourrures. Mais par la suite, avec le développement des colonies, la présence européenne s’est faite de plus en plus agressive et violente, jusqu’à provoquer les terribles guerres franco-iroquoises.

Sur le parcours, de nombreux panneaux racontent cette histoire mouvementée et tourmentée. Les textes, accompagnés de cartes et de documents iconographiques permettent aux participants de mieux s’imaginer se que pouvaient être les villages amérindiens, mais également les premiers établissements occidentaux de la région.

Josette complète les informations. Elle anime avec passion et apprend aux participants de nombreuses anecdotes.

Samuel de Champlain et Étienne Brûlé

Mais il est impossible de parler de l’histoire de la rivière Humber sans parler des deux explorateurs français Samuel de Champlain et d’Étienne Brûlé.

Les deux hommes sont parmi les premiers à avoir exploré le sud de l’Ontario au début du XVIIe siècle, à la recherche d’un passage vers l’Orient.

La balade continue, puis se termine là où elle avait commencé, près du pont Old Mill, construit en 1916.

Il est bien sûr possible de suivre le même périple par soi-même. Rien de plus simple : il suffit de suivre le chemin, et de remonter le courant pour découvrir les origines de Toronto.

La prochaine visite guidée de la Société d’Histoire de Toronto est prévue pour le 17 juin et nous emmènera à la découverte de la Mud River. En attendant, retrouvez ici le reste du programme pour l’été.