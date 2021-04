Lever du soleil dans les Beaches (3) : pour les amateurs d’art

Elle est encore plus facile à manquer à ce temps-ci de l’année, alors que les arbres sont dénudés. Cherchez la grande roche avec une plaque. Le grand arbre noir qui se devant est en fait en métal. Il fait partie du Circle of Trees de la sculptrice Laurie McGugan.

Plusieurs sentiers du parc Woodbine vous ramèneront à votre point de départ. J’aime bien longer le grand étang du parc. Encore plus impressionnant quand la grande fontaine centrale est en fonction.

À propos des constructions d’Ashbridges Bay

Lorsqu’une tempête majeure frappe notre ville, le système pousse les eaux usées à déborder dans les rivières et dans le lac Ontario lorsqu’elles atteignent un certain seuil. C’est ça, ou faire remonter les eaux usées dans le réseau d’égouts et dans les sous-sols des gens!

Un projet gigantesque et fabuleux de la Ville va changer tout ça! Une fois terminé, le méga-projet de gestion des eaux de Toronto comprendra un réseau de tunnels de 22 kilomètres, 12 puits de stockage, 12 points de raccordement aux tunnels pour les eaux pluviales et les trop-pleins d’égouts unitaires, 7 réservoirs de stockage hors ligne.

Les débordements des égouts pourront être pompés vers la nouvelle station de traitement des eaux usées d’Ashbridges Bay pour y subir une désinfection aux ultraviolets avant de retourner dans le lac. Une initiative de la Ville qui démontre de la vision, qu’on peut vraiment applaudir!

La chronique d’aujourd’hui sur le lever du soleil est un complément à la balade #25 THE BEACH Soothing Stroll dans le dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls que vous pouvez vous procurer sur amazon.ca ou en communiquant directement avec l’auteure: [email protected]. Vous pouvez passer prendre votre commande au 299 Booth Avenue. L’auteure livre dans Toronto et Poste Canada s’occupe des autres destinations.