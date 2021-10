Dune génial mais pas précurseur du mouvement écologique

«Dune est un moment décisif pour une science-fiction qui prend l’écologie au sérieux en tant que concept», jugeait au moment du 50e anniversaire, en 2015, l’Américain Gerry Canavan. Il est coauteur d’un livre intitulé Green Planets: Science Fiction and Ecology.

Dune jongle avec politique, guerre, philosophie, psychologie, religion

L’autre raison pour laquelle ceux qui ont analysé cette œuvre ont coutume de dire qu’elle est bien des choses avant d’être écologique, est qu’il s’agit d’un roman qui jongle tout à la fois avec la politique, la guerre, la philosophie, la psychologie et la religion… Le tout, dans un futur lointain décrit avec un luxe de détails et centré autour d’une planète, Arrakis ou Dune.

Cette planète est aride et hostile à la vie. Mais elle abrite une ressource naturelle, l’Épice, indispensable à la survie de l’empire galactique.

C’est aussi un roman aux résonances anticolonialistes. Avec les habitants d’Arrakis, les Fremen, opprimés par la riche famille qui exploite leur planète… Et qui voient dans le héros du roman, le jeune Paul Atreides, le messie qui fera d’Arrakis un paradis regorgeant d’eau.

Récupérer chaque goutte d’eau

Réagissant dans le magazine Salon en 2015, le professeur de sciences sociales Eric C. Otto voyait dans Dune un cas unique de son époque. «Pour la très grande attention qu’il apporte à la science de l’écologie et aux façons complexes dont la culture, la société, la religion et ce monde non humain s’entremêlent.»