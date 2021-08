L’enseignement à distance mis à l’épreuve par un prof de Glendon

Cette expérience d’enseignement à distance reste malgré tout positive, comme sur le plan des relations entre les étudiants et leur prof. «On était tous dans le même bateau en train d’expérimenter. Avec ce volet technologique, j’étais en situation de vulnérabilité, mais cela me rendait peut-être plus humain et proche des étudiants.»

«J’aurais pu faire des sorties sur le terrain préenregistrées. Alors pourquoi me compliquer la vie?», confie-t-il. «L’énergie et l’intensité du direct sont différentes de celle du différé. J’ai essayé de retransférer cette énergie, et ça a très bien fonctionné. On retrouve l’intensité et l’immédiateté de la relation humaine.»

Du côté des étudiants, le constat est le même. Après plus d’une année d’enseignement à distance, Estreya Cohen a participé à cinq excursions sur le terrain. Elle a trouvé que cette expérience en présence plus que «rafraîchissante» a renforcé les liens entre eux et leur professeur.

«Poser des questions et interagir avec l’environnement, le professeur, et les autres étudiants, nous a mis à l’aise pour parler et participer, voire pour demander de l’aide si nécessaire», rapporte-t-elle.

Et après la covid?

Plus qu’une solution face à la covid, Charles-Antoine Rouyer voit de nombreux avantages à l’enseignement à distance.