Les cours en ligne remplaceront-ils pour de bon les cours à l’école?

«Le travail en groupe est plus difficile en ligne. Certes, on peut créer des groupes grâce à certains logiciels, mais, en classe, le professeur peut voir comment les différents membres du groupe interagissent entre eux et faire rapidement des changements au besoin. De plus, la collaboration en personne à l’école favorise le développement des compétences sociales chez l’élève. Les échanges en ligne par écran interposé ne sont pas le moyen idéal pour que les élèves établissent de bonnes relations entre eux et avec leur professeur.»

«Pour les projets et les tests en ligne, il est presque impossible de vérifier l’authenticité du travail de l’élève. Il y a certains programmes pour détecter le plagiat et on peut chronométrer les tests, mais comment s’assurer que c’est vraiment le travail de l’élève?»

«Les cours en ligne n’offrent pas une aussi grande variété d’activités qu’un cours en classe. À l’école, les élèves peuvent travailler en binôme ou en petits groupes à faire une tâche commune, comme une carte ou une affiche par exemple, chose difficile à faire en ligne en raison du manque de proximité physique.»

«La qualité des cours en ligne peut laisser à désirer. Bien que les cours du Ministère offrent de nombreuses activités intéressantes, il y a parfois de la répétition et plusieurs liens ne fonctionnent déjà plus. Par ailleurs, ces cours n’offrent qu’une infime partie du matériel contenu dans les manuels scolaires utilisés dans la salle de classe.»

»En ligne, la transmission du message peut présenter des défis particuliers. Selon la règle des 3V, basée sur les recherches du professeur Albert Mehrabian en 1967, seulement 7% de notre communication est basée sur les mots et 38% sur l’intonation et le son de la voix. Plus de la moitié de nos messages, soit 55%, se transmettent grâce aux expressions faciales et au langage corporel. Par conséquent, on peut manquer plus de la moitié du message en ligne si le caméra n’est pas allumé ou si l’image est floue.»