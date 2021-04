Les écoles de l’Ontario resteront fermées après la semaine de relâche

L’opposition fulmine

«Hier encore, le ministre Lecce a écrit aux parents pour leur dire que toutes les écoles financées par la province resteraient ouvertes après les vacances d’avril», a indiqué le chef du Parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca. «Un jour plus tard, Doug Ford les ferme pendant des semaines.»

«Les combats entre Doug Ford et son ministre de l’Éducation mettent nos enfants et nos travailleurs de l’éducation en danger, et Lecce devrait être congédié pour cela.»

«Ça n’avait pas à se rendre là», déplore aussi la cheffe du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath.

Le gouvernement aurait dû dépenser plus dans les écoles pour le dépistage, pour la réduction de la moyenne d’élèves par classe et par autobus, et pour la vaccination des enseignants, juge la Néo-Démocrate.

Première journée de délestage dans les hôpitaux

Alors que les hôpitaux de la province en étaient lundi à leur première journée de délestage, devant annuler les chirurgies et opérations jugées non urgentes en raison du nombre grandissant d’hospitalisations causées par la covid, la santé publique de l’Ontario faisait état de plus de 4000 nouvelles infections au virus.