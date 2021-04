Covid en Ontario: nouvel ordre de rester à la maison pour un mois

Vaccination

Le gouvernement avait aussi étendu la campagne de vaccination aux gens de 50 ans et plus dans les quartiers de Toronto et de ses banlieues les plus touchés par la covid.

Mercredi, le gouvernement a ajouté qu’il va vacciner les enseignants et le personnel des écoles dans les «quartiers prioritaires» de Toronto et de Peel, puis dans ceux d’autres points chauds, notamment York, Ottawa, Hamilton, Halton et Durham. Le programme sera ensuite étendu à l’ensemble de la province.

De plus, au moyen de cliniques mobiles, on ciblera les gens les plus démunis dans les abris et les églises.

Le premier ministre Doug Ford affirme que 40% de tous les Ontariens pourraient être vaccinés d’ici quatre semaines. On administre maintenant plus de 100 000 vaccins par jour.

Écoles fermées à Toronto

Le gouvernement provincial n’impose pas la fermeture des écoles, mais les autorités sanitaires locales peuvent le faire. Cette semaine, la santé publique de Toronto et celle de la région de Peel ont ordonné la fermeture de toutes les écoles sur leurs territoires, relançant l’enseignement à distance (juste avant la semaine de relâche).