Covid en Ontario : et on reconfine!

Face à la troisième vague de covid et de ses variants, le gouvernement ontarien reconfine toute la province – sauf les écoles – pour «au moins» quatre semaines dès ce samedi 3 avril, veille de Pâques.

Pour certaines régions «vertes», «jaunes» ou «oranges», la transition est sévère.

À Toronto et dans ses banlieues «rouges» et «grises», en confinement quasi maximum depuis six mois, on remarquera surtout que les terrasses de café, rouvertes depuis deux semaines seulement, devront refermer. Quant aux coiffeurs et aux manicuristes, qui devaient bientôt reprendre du service: fausse joie.

«Frein d’urgence»

Cette activation du «frein d’urgence» interdit les événements publics organisés et les rassemblements sociaux à l’intérieur, à l’exception des services religieux sous certaines conditions.

La capacité maximum des événements extérieurs est réduite à 5 personnes, à l’exception des personnes avec lesquelles vous vivez et d’une autre personne seule.