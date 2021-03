On ne sait pas encore comment guérir la «covid longue»

Bien que les symptômes de la covid soient de courte durée chez la majorité des gens, certains trainent ces symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Or, on n’a pas encore trouvé la meilleure façon de traiter ces malades de longue durée. Encore faudrait-il en comprendre les causes.

Traitements bidons

En février, l’actrice Gwyneth Paltrow écrivait sur le site Goop — un site réputé pour ses produits pseudoscientifiques et ses conseils de santé potentiellement dangereux — qu’elle suivait un régime principalement cétogène et végétal, sans sucre ni alcool, jeûnait jusqu’à 11 h tous les jours et prenait des saunas infrarouges pour se remettre de la CoViD-19.

Et elle n’est pas la seule: plusieurs traitements prétendument efficaces contre la «covid longue» commencent à émerger sur Internet.

De 4 à 12 semaines

Les études indiquent qu’entre 10 et 35% des patients qui ont été porteurs du coronavirus présentent des symptômes qui persistent plus de 4 à 12 semaines après l’infection. C’est ce qu’on appelle la «covid longue», «covid au long cours» ou «covid à long terme».