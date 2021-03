Covid : les variants ne sont pas arrivés à l’improviste

Et c’est en faisant ces copies que les cellules font parfois des erreurs, en général sous la forme d’une seule « lettre » parmi les dizaines de milliers qui constituent le code génétique du virus. Ces fautes de frappe sont appelées mutations. Le virus porteur d’une ou plusieurs nouvelles mutations est un «variant» du virus initial.

Des variants plus contagieux, tôt ou tard

Il était donc inévitable qu’apparaissent des variants du SRAS-CoV-2. Tout comme il était inévitable que, tôt ou tard, un de ces variants, ou plusieurs d’entre eux, soient plus contagieux que les autres.

C’est dans la logique de l’évolution biologique: de la même façon que chez les animaux, depuis des millions d’années, ceux qui étaient mieux adaptés à leur environnement changeant ont survécu, un virus doit lui aussi s’adapter pour survivre.

Et dans ce cas-ci, l’environnement changeant, c’est nous: notre système immunitaire, nos confinements, nos médicaments.

Plus il y a de gens qui ont développé des anticorps contre ce virus, ou plus il y a de gens qui évitent les rassemblements, et plus les chances du virus de se reproduire s’amenuisent. Sauf si un variant se montre soudain plus coriace que les autres.