1 an de covid en Ontario

Les trois indicateurs (nouveaux cas, hospitalisations, décès) sont en baisse depuis la mi-janvier.

On recense autour de 1000 cas par jour depuis la mi-février, ce qui dépasse toujours le pic du printemps. Mais les hospitalisations sont repassées en dessous des sommets du printemps. Et, depuis deux semaines, on enregistre moins d’une vingtaine de décès par jour.

Les nouveaux cas sont donc moins sérieux ou dépistés plus rapidement qu’au printemps, et le système de santé a de plus en plus d’expérience avec la covid.

Meilleures pratiques

Par ailleurs, la plupart des gens et des commerces ont adopté des pratiques sanitaires qui demeureront sûrement en place pendant longtemps.

Le télétravail restera en vogue, avec des conséquences importantes pour les grandes villes. L’école à distance demeurera une option. On repensera les divertissements de foules et les voyages.