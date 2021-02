Après la pandémie, repenser la ville

La situation précaire du secteur de l’hospitalité pourrait accélérer cette tendance, croit Jacinthe Lachapelle, analyste des stratégies clients et des ventes chez CBRE. «Ils sont en train de revoir leur modèle d’affaires. Est-ce que les hôtels pourraient être revus comme espaces de coworking? C’est déjà une tendance pour les espaces de bureau, pour les espaces flexibles [agile spaces].»

Vélos et piétons

La crise sanitaire a aussi entraîné un réinvestissement des espaces publics par les citadins, notamment à travers l’augmentation de la piétonnisation de certaines artères et la création de couloirs cyclables. «Les gens ne redonneront pas le bout de territoire qu’ils ont acquis pendant la pandémie», soutient la professeure de design Anne-Marie Broudehoux.

«La grosse question, c’est où va aller la voiture? Si on piétonnise ou on crée des pistes cyclables, on perd du stationnement sur rue. Un des plus grands non-sens dans notre ville actuelle, c’est de dédier autant d’espace à la voiture stationnaire. […] Le stationnement en surface dans les villes, c’est criminel», ajoute la professeure de l’UQAM.

Les tours vacantes des centres-villes constituent une opportunité à cet égard, croit-elle. «Les appartements, les bureaux qui ont le plus de valeur, c’est ceux avec les vues, ceux qui sont tout en haut… Eh bien prenez les trois premiers étages pour faire du commerce, et les autres étages, quatre à huit, on met y des voitures!»

Des changements rapides?

S’il risque d’y avoir une période d’ajustement, où les centres-villes éprouveront des difficultés, la crise présente aussi des opportunités puisqu’il faudra créer des projets dans le cadre de la relance économique, croit Anne-Marie Broudehoux.