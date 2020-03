Télétravail: il faut maintenir l’engagement des travailleurs

Les meilleures pratiques

Il est important de sensibiliser les travailleurs qui doivent se présenter au travail aux risques associés au COVID-19 afin d’éviter une panique généralisée.

• Encourager les employés à rester informés en surveillant les derniers développements d’organisations de santé fiables comme celles de la Ville de Toronto, du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement fédéral.

• Affichez des affiches encourageant le lavage des mains.

• Placer des affiches et un désinfectant pour les mains dans des zones bien en vue sur le lieu de travail pour rappeler aux travailleurs de suivre des pratiques d’hygiène strictes telles que le lavage fréquent des mains, la désinfection régulière des surfaces de bureau et d’ordinateur, et une toux et éternuement dans un mouchoir.

• Si quelqu’un commence à montrer des symptômes sur le lieu de travail, renvoyez-le immédiatement à la maison.