Télétravail : la fonction publique de demain

«Garder le moral au travail est une chose, et on peut constater depuis quelques semaines qu’il est facile de travailler en coton ouaté, et d’être isolé des autres. On ne peut pas faire du télétravail à 100 %.»

Nettoyage

Selon le syndicat, l’employeur doit profiter de l’absence de ses employés pour rénover et désinfecter les bâtiments contaminés par des parasites.

Ces dernières années, les Terrasses de la Chaudière, à Gatineau, et d’autres bâtiments fédéraux d’Ottawa ont été pointées du doigt parce qu’ils étaient infestés de punaises de lit, et même de chauvesouris. «C’est le temps de rénover. On nous dit que le Conseil du Trésor a tiré avantage de la situation pour rénover.»

Un impact durable

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada confirme que cette pandémie «aura sans aucun doute un impact durable sur notre mode de vie et sur notre façon de travailler», mais ne dévoile aucun plan précis de «l’après-CoViD-19».

Par courriel, cette semaine, le Secrétariat a répondu brièvement que la santé des fonctionnaires était sa «priorité absolue».