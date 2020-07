4 mythes sur le télétravail

Les recherches explorées dans cette revue de littérature expliquent l’augmentation de la productivité par plusieurs facteurs, notamment que les gens travaillent davantage grâce au temps économisé sur le transport, ou encore qu’ils «compensent» le fait que leur employeur leur offre des conditions plus flexibles en donnant plus de leur temps.

Et si cette augmentation de productivité finissait par diminuer? Une méta-analyse de l’Université de Pennsylvanie, en 2007, s’est penchée sur ce qui est parfois identifié comme le «paradoxe» du télétravail: celui-ci améliore le sentiment d’autonomie (et la productivité), mais brouille les frontières travail-famille, en plus de diminuer la qualité des relations sociales, ce qui en retour… diminuerait la productivité!

La méta-analyse, qui a recensé 46 études sur 12 883 travailleurs, a toutefois conclu que ce paradoxe ne se vérifie pas dans les données, et que le télétravail a plus d’avantages que d’inconvénients pour les travailleurs.

Un bémol: ces études sont relativement rares et elles proviennent de plusieurs disciplines qui n’emploient pas les mêmes méthodes de calcul ou les mêmes bases de comparaison (ressources humaines, relations industrielles, gestion, sociologie, etc.). Comme le reconnaissent les auteurs de la revue de littérature de 2019, cela rend plus difficile «d’en arriver à des conclusions fermes».

2) Le télétravail favorise le bien-être et la santé mentale? Ça dépend

La méta-analyse de l’Université de Pennsylvanie rapporte que le télétravail apporte des (petits) effets bénéfiques, notamment dans la perception de l’autonomie et d’un nombre moins élevé de conflits travail-famille. Ces bénéfices seraient plus élevés lorsque la personne télétravaille plus de 2,5 jours par semaine.