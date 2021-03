Covid : les Torontois libérés sous conditions lundi

Après le personnel et les patients des centres pour aînés depuis le début de l’année, et les personnes âgées de 80 ans et plus d’ici la mi-mars, seront désormais ciblés: les personnes âgées entre 60 et 79 ans; les personnes ayant des problèmes de santé particuliers; certains fournisseurs de soins primaires; les personnes qui vivent dans les zones à taux élevés de mortalité, d’hospitalisation et de transmission du virus; certains travailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile.

Réservation en ligne

À partir du 15 mars, l’Ontario mettra en place un système de réservation en ligne et un bureau provincial de service à la clientèle pour répondre aux questions et soutenir la prise de rendez-vous dans les cliniques de vaccination de masse.

Certains bureaux de santé publique utilisent actuellement leur propre système de réservation pour vacciner les personnes âgées de 80 ans et plus, mais il est prévu que la plupart des bureaux de santé publique adopteront le système de réservation provincial après son lancement.