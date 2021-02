La semaine de relâche est reportée au mois d’avril

Les Ontariens n’auront pas de March Break cette année. Prévue du 15 au 19 mars, elle est reportée à la semaine du 12 au 16 avril.

Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce en a fait l’annonce jeudi, affirmant que la décision a été prise afin de réduire les déplacements, alors que les préoccupations face aux variants de la CoViD-19 s’accumulent.

Pas de déplacements svp

«Il est de la plus haute importance que nous ne voyagions pas en ce moment», a-t-il soutenu.

Le gouvernement ontarien demande par ailleurs la coopération des écoles privées pour qu’elles déplacent elles aussi leur semaine de relâche à la même date.

Depuis le début de l’année 2021, les élèves effectuent un retour graduel à l’école. Les élèves du nord de l’Ontario y sont depuis la mi-janvier, ceux d’Ottawa et de l’Est ontarien depuis le 1er février, et les élèves des régions plus durement touchées par la transmission du virus, soit Toronto, Peel et York, devraient retourner en classes dès le 16 février.

Épuisement

L’opposition officielle néo-démocrate avait demandé au gouvernement, plus tôt cette semaine, de ne pas annuler ou reporter la semaine de relâche du mois de mars, soulignant que les élèves et les enseignants sont épuisés et anxieux en raison de l’apprentissage en ligne et des mesures sanitaires.