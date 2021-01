Nouveaux variants du virus: plus contagieux pire que plus mortels

Autrement dit, plus il y a de gens infectés, plus il y a de personnes hospitalisées et plus il risque d’y avoir des décès. Et ce, même si le virus n’est pas plus mortel.

«Un virus qui est 50% plus contagieux est même plus préoccupant qu’un virus qui est 50% plus mortel», a résumé sur Twitter l’épidémiologiste britannique Adam Kucharski.

La façon d’évaluer cela passe par le concept du taux de reproduction du virus, ou R. Quand R est égal à 1, chaque personne infectée transmet le virus, en moyenne, à une autre personne. Le nombre de cas demeure ainsi le même, de semaine en semaine.

L’objectif des diverses mesures (confinement, distanciation, masque, etc.) est donc de ramener ce chiffre en dessous de 1.

Deux scénarios

Le magazine Vox illustre l’affirmation d’Adam Kucharski par une communauté fictive où 10 000 personnes sont infectées.