Aérosols et gouttelettes de covid: ce qu’il faut savoir

Mais dans une pièce remplie de gens qui s’agitent, l’air est parcouru de vagues et de turbulences. Celles-ci peuvent faire «remonter» les microgouttelettes d’aérosol à plusieurs reprises et les maintenir en suspension plusieurs heures après leur émission — voire toute la journée!

Ce n’est que le soir, lorsque la pièce est vide et calme, que les aérosols se déposent au sol et sur les surfaces, et que l’air «s’assainit». Si ces aérosols transportent des particules virales, l’idéal serait donc de les éliminer des espaces clos à mesure qu’ils sont émis, d’où les discussions actuelles sur la filtration de l’air et la ventilation.