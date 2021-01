Covid : pourquoi les signaux d’alerte ont-ils manqué leur coup?

«Le plus gros problème pour moi est que, pendant six à huit semaines après la déclaration d’urgence de santé publique [de l’OMS], les pays, sauf en Asie», n’ont rien fait, déclare Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières.

Elle a participé à un comité d’enquête indépendant sur les ratés dans la réponse à la pandémie, qui vient de remettre son rapport.

On peut noter par exemple que, dès le 11 janvier, des chercheurs avaient publié la première séquence génétique de ce virus, qui confirmait qu’il s’agissait bel et bien d’un virus jusqu’ici inconnu; que dès le 13 janvier, avait été signalé le premier cas en dehors de la Chine; le 21 janvier, le premier aux États-Unis; et que dès la fin de janvier, il se trouvait de plus en plus d’experts pour prévenir que l’épidémie ne pourrait pas être contenue.

Protocoles d’alerte à revoir

Le comité indépendant dont a fait partie Joanne Liu, de même qu’un second comité d’enquête, mis en place, lui, par l’OMS, sont la manifestation d’une série d’interrogations, autant au sein des instances internationales que nationales: les signaux d’alerte étaient-il adéquats? Auraient-ils pu être encore plus alarmants? Pourquoi la réponse a-t-elle tant tardé?

Ces questions seront discutées lors de l’assemblée annuelle de l’OMS, en mai, au cours de laquelle des changements aux «protocoles d’alerte» pourraient être décidés, s’il y a lieu.