L’Ontario ajuste sa stratégie de vaccination

«Oui, le nombre de cas quotidiens diminue, mais le nouveau variant peut changer la donne. Si on pouvait augmenter la cadence avec les vaccins, et si d’ici mars on pouvait vacciner plus de 50% de la population, on pourrait commencer à chanter.»

Encore deux mois

Ce nouveau variant explique aussi pourquoi il ne faut pas mettre fin au confinement de façon précoce, juge le clinicien principal du Programme d’épidémiologie clinique à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, le Dr Doug Manuel.

Ce dernier note que les Ontariens devraient se préparer à un confinement qui pourrait durer jusqu’à deux mois. «À l’international, les périodes de confinement qui ont été nécessaires pour réduire la transmission du virus ont duré entre six semaines et deux mois.»

Le Dr Manuel est aussi membre de la Table consultative scientifique de l’Ontario, celle qui conseille le gouvernement Ford sur ses décisions liées à la pandémie depuis le début de la crise.

À ses dires, il a été prouvé que la pandémie n’est pas une question de «santé versus économie», mais bien de «santé et d’économie».