Reconfinement partiel à Toronto, Peel et Ottawa

– L’abaissement des limites pour tous les rassemblements sociaux et événements publics organisés à un maximum de 10 personnes à l’intérieur et 25 personnes à l’extérieur lorsqu’il est possible de maintenir la distanciation physique.

– L’interdiction de servir de la nourriture et des boissons dans les restaurants, bars et autres établissements où on sert à manger et à boire, y compris les boîtes de nuit et les aires de restauration des centres commerciaux.

– Fermeture des gymnases, casinos, salles de bingo, cinémas intérieurs, salles de spectacles, zones réservées aux spectateurs des pistes de course, expositions à risque élevé de contact personnel dans les musées, galeries, zoos, centres des sciences, lieux d’intérêt, etc.

– interdiction d’offrir des services de soins personnels lorsque le couvre-visage doit être retiré.

– limitation des sports d’équipe aux séances d’entraînement (aucune partie ou mêlée).