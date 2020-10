CoViD-19: bientôt 50 000 tests par jour en Ontario

L’Ontario dispose de la stratégie de dépistage «la plus robuste et la plus exhaustive au pays», selon le premier ministre Doug Ford. «Nous avons effectué plus de tests que toutes les autres provinces réunies»: 4 millions depuis le début de la pandémie il y a 7 mois.

Selon le gouvernement, nous sommes présentement confrontés à une «deuxième vague», mais le système de santé serait mieux préparé cet automne qu’au printemps.

Pour l’instant, le nombre d’hospitalisations associées au coronavirus n’est pas aussi élevé qu’au printemps par rapport au nombre de cas détectés.

Bientôt 50 000 tests par jour

Au début de la pandémie, environ 4 000 tests étaient effectués chaque jour en Ontario. On est rendu à 40 000 tests par jour, et on en prévoit 50 000 à la mi-octobre et 68 000 à la mi-novembre. Cet effort coûtera plus d’un milliard $.

Les tests sont disponibles dans les centres d’évaluation et les pharmacies participantes, uniquement sur rendez-vous, pour les gens présentant des symptômes ou ayant été exposés.

Toronto et Peel

L’Ontario pourrait franchir la barre des 3 000 décès attribués à la CoViD-19 cette semaine, pour plus de 55 000 cas au total (dont près de 20 000 à Toronto, 10 000 dans la région de Peel, 5000 à Ottawa et 4 500 dans la région de York).