L’équipe de vaccination est passée chez les aînés francophones de Toronto

Un cas isolé

En un an de pandémie mondiale, la Place Saint-Laurent n’a connu qu’une seule alerte à la covid pendant la période de Noël, révèle la directrice générale: «un cas parmi le personnel, qui a été isolé sans contaminer nos clients, et dont la personne s’est complètement remise».

«Tout le monde a vraiment fait preuve d’une grande discipline pour aborder cette crise en toute sécurité, et ça devra continuer jusqu’à ce qu’on ait le deuxième vaccin et qu’un bon pourcentage de la population soit également vacciné.»

Dure année pour les aînés

Elle est cependant plus préoccupée des conséquences «catastrophiques» de l’isolement et de l’interruption des activités de groupe sur la santé mentale des aînés.

«Tout s’est arrêté, le déclin cognitif s’est accéléré chez certains, les résidents se plaignent, l’équipe de préposés est fatiguée…» Il devient vital pour CAH d’identifier toutes les opportunités de rouvrir les activités en petits groupes, pour le bien-être de tous.

Et Clarisse Nangué Woungang souligne que si les gens étaient heureux de recevoir le vaccin et ont hâte de retrouver une vie plus active, «il ne faut pas s’imaginer que le vaccin va tout régler et autorise les gens à ne plus tenir compte des mesures sanitaires: il faut rester prudent».

«Mais vendredi, l’administration de ce premier vaccin a vraiment apporté un vent de joie et de soulagement dont on avait bien besoin à CAH et dans toute la communauté», conclut la directrice.