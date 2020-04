CoViD-19 : les aînés de CAH sont protégés

Aucun cas de CoViD-19 n’est enregistré à CAH (Centres d’Accueil Héritage), l’organisme fournisseur de logements et de soins communautaires pour les aînés francophones, qui gère notamment Place Saint-Laurent (PSL), un édifice de 135 logements abordables situé non loin du Théâtre français de Toronto et de la Distillerie.

CAH fournit aux aînés et leurs aidants des services et des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, soutiennent leur indépendance et les encouragent habituellement à participer à la vie de la communauté francophone.

Services annulés, mais présence continue



CAH met normalement tout en oeuvre pour briser l’isolement des aînés francophones, vivant à PSL ou dans la communauté.

L’organisme avait assigné en 2019 une responsable au développement des activités du Centre de vie active, offrant tout au long de l’année à ses membres des ateliers de mouvements et d’activités physiques, mais aussi une foule d’activités récréatives et culturelles.

De nouvelles activités intergénérationnelles, ainsi que des partenariats de qualité, par exemple avec le Théâtre français de Toronto, ont vu le jour et plusieurs autres étaient planifiées. Tout a dû être annulé.