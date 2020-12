Noël 2020 revu et adapté par CAH

CAH a donc choisi de monter d’une coche ses efforts de décorations afin d’amener la magie de Noël à Place Saint-Laurent, son édifice à logements, avec l’aide de lutins résidents bénévoles.

Et la lumière fut

Tout en continuant de gérer les entrées et sorties dans le lobby, celui-ci a été habillé de rouge et or.

«C’est beau!», s’exclament les visiteurs, avant de se diriger vers la table de contrôle pour faire prendre leur température. L’atrium vert de plantes est devenu un petit Winter Wonderland de lumières blanches, d’où l’on peut d’ailleurs admirer la Tour CN.

Pour la première fois, la cour arrière a été parsemée de lumières colorées, que les visiteurs et le personnel de la salle à manger peuvent admirer, et que les résidents du versant sud de Place Saint-Laurent peuvent apprécier, ainsi que ceux qui habitent les tours tout autour.

Le couloir du premier étage est constellé d’étoiles bleues et argent. Une chaîne de photos forme un calendrier de l’avent mettant en vedette chaque jour un nouveau thème: famille, tendresse, rire, chansons, brin de folie…