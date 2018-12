Les Fêtes commencent avec Les voix du coeur!

L'Express

10 décembre 2018

Quiconque visite la salle de réception des Centres d’accueil Héritage (CAH) peut lire sur le tableau des donateurs le nom de l’ensemble vocal Les voix du coeur, sous la section «Donateurs Argent», et pour cause. Il se trouve que l’histoire d’amitié entre les deux organismes n’a cessé de grandir depuis 15 ans.

Une fois de plus, l’ensemble vocal Les voix du coeur offrira son spectacle des Fêtes le samedi 15 décembre à 14h30 dans l’église du Sacré-Coeur, rue Carlton à l’angle de Sherbourne. Une fois de plus, les dons à l’entrée seront remis au CAH, dont la mission est de contribuer à l’épanouissement des aînés francophones.

Depuis 2003

La relation entre la chorale et le CAH remonte à 2003. La choriste Claire Benezra faisait alors partie de plusieurs comités du CAH, et le directeur général, Gérard Parent, était le pianiste-accompagnateur des Voix du coeur!

Au cours d’une réunion de l’ensemble, Claire a proposé de donner un concert de Noël au CAH, ce qui fut fait pour la première fois en 2003, pour le plus grand plaisir de tous (le grand public était invité) et à chaque année jusqu’en 2013.

Avec le temps, les membres de l’ensemble devenaient de plus en plus nombreux, et l’espace au CAH insuffisant pour recevoir les choristes et le public. En 2013, l’ensemble a donc commencé à donner son spectacle à l’église du Sacré-Coeur, le décor parfait pour offrir un spectacle de Noël en français pour toute la famille. Le CAH facilite le transport de ses résidents pour en profiter.

Première sortie

Ce spectacle est une excellente occasion pour les nouveaux choristes de briser la glace et de faire leur première expérience des feux de la rampe, en préparation à leur grand spectacle annuel du printemps (où le CAH s’assure aussi de conduire ses résidents).

Les Voix du coeur ont toujours été présentes durant le temps des Fêtes pour partager leur bonheur de chanter, mais aussi pour contribuer aux collectes de la communauté, initialement dans le cadre des radiothons des paniers de Noël de Radio-Canada.

À son don collectif, l’ensemble ajoute depuis plusieurs années les fonds recueillis lors du spectacle des Fêtes au bénéfice du CAH, un organisme qui leur tient à coeur.

Avec Sainte-Madeleine

Il y a peu d’occasions à Toronto pour assister à des spectacles de Noël en français, c’est donc un cadeau qu’ils offrent à leur public élargi.

Cette année, la chorale d’enfants de l’école élémentaire Sainte-Madeleine ajoutera au programme une touche de jeunesse festive et inspirante.

L’an dernier, les spectateurs remplissaient les bancs d’église. Les organisateurs espèrent que le public sera, cette année, tout aussi nombreux… et généreux pour CAH!

L’an dernier, entre les fonds donnés durant le spectacle et les dons privés, la Campagne de Noël de CAH a recueilli près de 6 000 $ pour le bien-être des aînés francophones de la communauté.