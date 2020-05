«Ramenez les soins de longue durée dans le continuum» – la directrice de CAH

Justement, «il faut réimaginer les soins de longue durée» en les ouvrant et les intégrant au système de santé. «On n’exile pas les aînés en fin de vie comme Napoléon sur une île, pour s’en débarrasser et les oublier jusqu’à leur mort.»

Elle rêve de résidences cliniques plus petites, mieux adaptées à chaque étape ou aux diverses conditions du vieillissement (le déclin cognitif, par exemple, qui n’exige pas les mêmes interventions que d’autres maladies). «Surtout, il n’y a pas de modèle unique: on devrait expérimenter.»

Le Pavillon Omer Deslauriers

Il y a 630 résidences de soins de longue durée en Ontario: 57% privées, 24% à but non lucratif, 17% appartenant aux villes. Toronto en a 10, comme le centre Bendale Acres à Scarborough qui gère un étage francophone, le Pavillon Omer Deslauriers. Tous les foyers reçoivent de l’argent du gouvernement et sont censés respecter une longue liste de normes et de directives.

CAH n’est pas un centre de soins de longue durée, mais la moyenne d’âge de ses clients et des résidents de la Place Saint-Laurent, son édifice de 135 appartements, dépasse 80 ans.

Barbara Ceccarelli siège au comité aviseur du Pavillon Omer Deslauriers. C’est d’ailleurs sa bonne connaissance de cet endroit «où règne une culture de l’amélioration continue», qui lui rend encore plus incompréhensibles les conditions exécrables observées dans les cinq centres ontariens où ont été envoyés des soldats.