250 soldats déployés dans cinq résidences ontariennes de soins de longue durée

Après le premier ministre du Québec, François Legault, c’est au tour du premier ministre ontarien Doug Ford à demander au gouvernement fédéral un renfort des Forces armées canadiennes dans des foyers de soins de longue durée.

Avec une population presque deux fois moins moindre que l’Ontario (14,5 millions), le Québec (8,4 millions) a recensé presque deux fois plus de cas de CoViD-19 (22 000 vs 13 000).

On attribue cette différence, entre autres, au fait que le congé de mars, avec ses déplacements et ses activités collectives, est survenu plus tôt au Québec, alors qu’on mesurait encore mal l’ampleur de la pandémie, alors que l’Ontario a eu le temps d’adopter les premières mesures de distanciation et de confinement.

Foyers de pandémie

«D’un côté on aplanit la courbe au sein de nos communautés. Mais de l’autre côté, nous sommes au coeur d’un combat déchaîné dans nos foyers de soins de longue durée», a reconnu Doug Ford mercredi.