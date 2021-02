Télétravail postpandémie : un casse-tête dans la fonction publique fédérale

Yvon Barrière pense qu’à l’avenir, le travail dans la fonction publique se fera selon une formule «hybride» : «Il y en a qui diront “[le télétravail] ce n’est pas pour moi” et il y en a d’autres qui diront “je préfère aller [au bureau] deux ou trois jours”. Donc tout l’aspect du réaménagement des bureaux devra être fait en conséquence.»

«Je dirais que le télétravail, ce n’est pas pour tout le monde. Si on pose la question, il y a souvent des craintes qui sont en lien avec le télétravail. Il y en a qui se sont extrêmement bien adaptés au télétravail, et il y en a d’autres un petit peu moins. Parce qu’il ne faut pas négliger […] la détresse de certains, en manque peut-être de socialisation. On a aussi vu une présence de violence domestique à la hausse… la solitude», ajoute Yvon Barrière.

Tendance à la décentralisation

Pour Stéphane Aubry, vice-président du comité exécutif à l’IPFPC, «c’est une forte possibilité qu’il y ait une décentralisation [de la fonction publique] puisque la relation physique [au bureau] n’existera plus».

«Donc oui, ça ouvre la porte à des opportunités. En ce moment, les fonctionnaires sont limités à un emploi dans leur ville. C’est beaucoup plus difficile de postuler pour un emploi dans une autre région géographique. En ayant une optique un peu plus virtuelle, on peut avoir des gens qui travaillent dans d’autres régions», ajoute le syndicaliste.

Une position partagée par Yvon Barrière: «Ça signifie que le gouvernement peut demander à des candidats de postuler à des emplois dans la région de la capitale nationale, et de possiblement habiter à Winnipeg ou à Saint-Hyacinthe. Donc ça va finalement ouvrir la porte à de belles opportunités et donner un coup de pouce à des travailleurs qui ne voulaient pas déménager à Ottawa ou Gatineau.»