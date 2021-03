Budget de l’Ontario: dépenser… pour rebondir

«En 1945, on dépensait beaucoup. Ici, c’est vraiment une question de santé publique, donc oui on dépense, mais c’est plus un problème de santé publique. Est-ce qu’on utilise vraiment l’argent comme on le faisait en 1945? Je n’ai pas cette impression-là.»

La professeure juge que le budget du gouvernement Ford est principalement axé sur l’économie, et que même si la santé représente «un gros morceau» (depuis longtemps, dans toutes les provinces canadiennes, c’est le plus gros ministère), la plupart des initiatives visent à relancer les affaires de la province.

«Si on le regarde du point de vue d’un gouvernement conservateur, c’est un bon budget. Parce que oui on fait des concessions étant donné qu’on est obligé d’avoir un déficit important, mais on est tout de même en mesure de montrer à la population un certain contrôle.»

Trop ou pas assez?

Geneviève Tellier n’est tout de même pas convaincue que ce budget sera suffisant pour relancer l’économie de la province, l’objectif tant espéré du premier ministre.

Le gouvernement Ford a décidé de bonifier son soutien aux petites entreprises de la province, en offrant de 10 000 $ à 20 000 $ à environ 120 000 entreprises.