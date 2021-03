Formation à «l’entrepreneuriat collectif» francophone à Toronto

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vont promouvoir «l’entrepreneuriat collectif» au sein de la francophonie torontoise.

Grâce à un financement de la Fondation Trillium, le CCO formera des clients du CFGT – souvent des immigrants chercheurs d’emploi – à cette alternative que peut représenter l’entreprise collective ou sociale.

Coop ou OBNL

On parle ici de coopératives ou d’organismes à but non lucratif qui ont néanmoins une fonction marchande ou offrent des services payants.

Par exemple, illustre Julien Geremie, le directeur général du CCO, «le Centre francophone lui-même deviendrait une entreprise sociale s’il se lançait dans le logement à loyer modique», comme il songe à le faire.

L’Alliance française de Toronto fonctionnerait sur ce modèle d’organisation privée qui doit faire ses frais, mais dont les objectifs touchent au bien-être de la collectivité.

TAAB pour tous, créée par l’entreprise commerciale de nettoyage de bureaux TAAB d’Assiatou Diallo à Toronto, pour venir en aide les aînés et les mères monoparentales, est un autre exemple fourni par Julien Geremie. À Hearst, une pépinière, la Maison verte, est une entreprise sociale.