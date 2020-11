Succès de la Foire d’emploi virtuelle du Centre francophone

La 8e Foire annuelle de l’emploi bilingue du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), le 10 novembre, a accueilli quelque 200 chercheurs d’emplois venus rencontrer une vingtaine d’employeurs à leur kiosque.

C’est trois fois moins de participants que l’an dernier… mais c’est un franc succès pour cette première foire virtuelle, pandémie oblige, sur la plateforme Virbela.

Une foire futuriste

«Il fallait télécharger l’application, moins connue que Zoom ou Team, et apprendre à s’en servir», explique à l-express.ca la cheffe du Service d’emploi du CFGT, Caroline Amatte.

«Une fois connecté, chacun des participants devait créer son avatar – sexe, couleurs, vêtements, etc. – qui allait circuler dans la salle virtuelle et rencontrer les avatars des employeurs. Une fois le contact établi, chercheurs d’emploi et employeurs pouvaient se parler de vive voix, en ouvrant leur micro.»

«C’est un monde virtuel très impressionnant, futuriste, et les participants en ont été enchantés», dit-elle.