Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario: c’est un départ!

«Nous souhaitons innover et développer de nouvelles fonctions qui permettront aux entreprises et organismes francophones de l’Ontario de s’équiper avec des outils numériques qui leur permettront d’accroître leurs possibilités d’échanges commerciaux à travers la province, au Canada et à l’international», explique Julie Potvin, vice‑présidente du RGA d’Ottawa et vice-présidente de la FGA.

Des services aux entreprises et aux particuliers

La FGA proposera initialement trois types de services: de la «conciergerie» (des informations pratico-pratiques sur le lancement ou le développement d’entreprises), un programme d’aide à l’entrepreneuriat féminin, et du mentorat.

Elle jouera aussi un rôle politique en «représentant les intérêts des gens d’affaires francophones de l’Ontario auprès d’intervenants décisionnels provinciaux et fédéraux».

«La Fédération bénéficie déjà d’un vaste soutien dans la communauté d’affaires francophone», se réjouit la ministre Caroline Mulroney. «En contribuant à la réalisation de ce nouveau réseau des gens d’affaires, le gouvernement de l’Ontario donne un nouvel élan à la reprise économique dans la province en assurant à long terme la visibilité et le regroupement des entreprises qui participent à l’économie francophone.»

«C’est en mettant en commun les expertises reconnues et respectées de chacun que nous avons pu définir une direction solide et des activités de soutien d’excellence pour nos membres», indique Dominic Mailloux.