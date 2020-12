Le déficit fédéral pourrait friser les 400 milliards $

Rebâtir en mieux

La ministre Freeland annonce aussi un important plan de relance qui verra des investissements de 3% à 4% du PIB sur 3 ans à partir de 2021-2022 – soit entre 70 et 100 milliards $. Les détails de ces investissements «limités dans le temps [et] qui peuvent être réalisés rapidement» seront élaborés au cours de l’hiver.

Ottawa fixe cependant de grandes orientations par rapport à ce plan de relance, et annonce 13,5 milliards $ de nouveaux investissements sur six ans pour «rebâtir en mieux».

Le plan prévoit une «relance inclusive» pour supporter les segments de la population qui ont été plus touchés par la crise économique liée à la COVID-19, soit les femmes, les jeunes et les personnes racisées – qui travaillent en plus grand nombre dans les industries les plus touchées par la crise, notamment l’hôtellerie et la restauration.

Ottawa prévoit donc investir dans des programmes de formation de la main-d’œuvre, bonifier certains programmes d’emploi jeunesse — dont Emploi d’été Canada — et poser les premiers jalons d’un système pancanadien de garde d’enfants.

L’économie verte

Le gouvernement fédéral compte aussi investir dans «l’économie verte»: il prévoit accorder jusqu’à 700 000 $ en subventions aux rénovations écoénergétiques des domiciles, planter 2 milliards d’arbres au cours des 10 prochaines années et investir dans les bornes de recharges pour véhicules électriques.