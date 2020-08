Chrystia Freeland succède à Bill Morneau aux Finances

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé Chrystia Freeland au poste de ministre des Finances, mardi, et il a mis fin aux travaux du Parlement («prorogé») qui devaient reprendre le 20 septembre.

Une nouvelle session serait inaugurée trois jours plus tard, le 23 septembre, par un discours du Trône, peut-être suivi quelques semaines plus tard par un premier budget en 2020, après des «mises à jour» pendant la pandémie de CoViD-19.

Mme Freeland, qui avait piloté le dossier du commerce canado-américain et qui s’occupait des relations fédérales-provinciales, conserve son titre de vice-première ministre. C’est Dominic LeBlanc, le président du Conseil privé très proche du premier ministre, qui remplace Mme Freeland aux Affaires intergouvernementales.

Après plusieurs de jours de rumeurs plus ou moins sérieuses sur des désaccords entre le premier ministre et son ministre des Finances sur la relance de l’économie, Bill Morneau avait annoncé lundi qu’il quittait ses fonctions de ministre et de député de la circonscription de Toronto-Centre (voisine de celle de Chrystia Freeland, University-Rosedale).

Englué cet été dans l’affaire de l’octroi du contrat d’administration d’un programme fédéral à l’organisme caritatif We, Bill Morneau affirme qu’il n’avait jamais eu l’intention de rester en politique fédérale pour plus de deux cycles électoraux.

Il a ajouté qu’il a l’intention de poser sa candidature comme secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).