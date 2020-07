La rentrée parlementaire sera-t-elle suivie d’élections?

Un scénario d’élections à l’automne est, selon elle, assez peu probable.

Selon le député conservateur Chris d’Entremont, la situation sanitaire à l’automne compliquerait l’organisation des élections et les stratégies de campagne des partis politiques, «mais d’autres pays ont tenu des élections pendant la pandémie, je pense à la Corée du Sud… les États-Unis n’ont pas changé la date de leurs élections, malgré tout ce qui s’y passe.»

Le scandale WE brouille les cartes

De plus, le scandale politique entourant le financement public accordé à l’organisme caritatif WE (UNIS en français) vient brouiller les cartes. Le premier ministre, Justin Trudeau, et le ministre des Finances, Bill Morneau, font l’objet d’une enquête du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion.

Celui-ci doit déterminer si les deux hommes se trouvaient en position de conflits d’intérêts considérant leurs liens avec WE.

«Le rapport de Mario Dion sera rendu à la fin de l’automne, donc dépendamment ce que les libéraux savent sur cet enjeu, et ce qu’ils attendent du rapport, il y aura peut-être des pressions pour déclencher des élections avant le dépôt du rapport, surtout qu’on attend le rapport à la fin de l’automne ou même du début de l’hiver», observe Stéphanie Chouinard.