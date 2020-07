Le Parti vert du Canada face à son avenir

Selon la cheffe par intérim des Verts, Jo-Ann Roberts, faire une campagne dans ce contexte est tout un défi. «Nous découvrons la course au leadeurship numérique», dit-elle. «La plus grande adaptation est de ne pas pouvoir rencontrer les gens face à face.»

Pas de discours non plus pour convaincre les masses, de bains de foule, de traditionnelles photos avec un enfant dans les bras, etc.

Débats

Et pour les candidats moins connus des membres du parti et du public, le défi est encore plus grand. L’un des meilleurs moyens pour faire connaitre tous les candidats demeure donc les débats.

Un premier, en anglais, a d’ailleurs eu lieu le 23 juin. En raison du grand nombre de candidats, ce débat a été divisé en deux avec cinq aspirants à la direction dans chacun.

D’autres débats auront lieu d’ici la fin de la course, dont au moins un en français qui pourrait avoir lieu «la troisième semaine de juillet», selon le directeur des communications du Parti, John Chenery.