Les heures sont-elles comptées pour la Prestation canadienne d’urgence?

Lors des débats sur le projet de loi C-20 qui ont eu lieu à la Chambre des communes, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet et le député conservateur Pierre Poilievre ont tous deux souligné que la PCU constituait un obstacle au retour au travail, donc à la reprise économique.

La ministre Mona Fortier, prenant la parole en Chambre pour le gouvernement, a indiqué que la PCU se poursuivrait jusqu’au mois d’août, mais qu’à partir de ce moment, le gouvernement consacrerait «davantage d’énergie sur la subvention salariale», la SSUC.

Restauration et tourisme

L’importance de la PCU pour les travailleurs de l’hôtellerie et du tourisme est «énorme» selon Jean-René Dumas, secrétaire archiviste de la section locale 9400 du Syndicat des Métallos. Lorsque la crise a frappé, «90% de nos membres se sont retrouvés sans emploi».

David Cyr-Bergeron, président de la Fédération du commerce de la CSN (FC-CSN), souligne que les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration «ont été le plus durement et le plus rapidement affectés par les fermetures» des entreprises, et que la PCU leur a permis de «continuer à avoir un revenu et à pouvoir vivre».

Arts et spectacles

Le milieu du spectacle a également été fortement impacté.