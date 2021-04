Les enseignants vaccinés durant la semaine de relâche?

Et des centaines de pharmacies de la province offrent le vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 55 ans et plus.

La deuxième phase du plan de vaccination de la province doit se dérouler du mois d’avril à la fin du mois de juin.

La province entend vacciner les adultes de 60 à 79 ans, les milieux collectifs à risque élevé comme les refuges et les lieux de vie commune, les personnes souffrant de maladies chroniques à risque élevé et leurs aidants et les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile.

À compter de la mi-mai, les travailleurs qui ne peuvent pas travailler à domicile pourront recevoir le vaccin.

Codes postaux chauds

Au cours du mois d’avril, la santé publique mettra aussi l’accent sur la vaccination des collectivités à risque élevé dans les endroits chauds de la pandémie. Les personnes de 50 ans et plus pourront être vaccinées plus ou moins rapidement selon leur code postal.

Depuis quelques jours, le nombre de cas de covid détectés dépasse la barre des 3000 par jour, comme au pic de la 2e vague à la mi-janvier. Dans les hôpitaux, ce mardi 6 avril, le nombre de patients aux soins intensif a dépassé 500 pour la première fois de toute la pandémie.