La ministre de la Santé reçoit son vaccin

La vice-première ministre de l’Ontario et ministre de la Santé Christine Elliott a reçu le vaccin d’Oxford-AstraZeneca, lundi en matinée.

Elle tenait à ce que ça se passe devant les caméras pour en encourager d’autres à faire de même, et pour faire usage de son influence afin de réduire l’hésitation face aux rumeurs de caillots sanguins entourant ce vaccin.

L’Agence européenne des médicaments a conclu que le vaccin n’augmente pas le risque global de formation de caillots. Santé Canada a par la suite précisé que les bienfaits du vaccin l’emportent sur les risques associés à la transmission du virus.

En pharmacie

Dans les pharmacies de Toronto, les personnes âgées de 60 ans et plus – comme Mme Elliott – peuvent recevoir le vaccin d’AstraZeneca. «Tous les vaccins approuvés par Santé Canada, dont celui d’AstraZeneca, sont corrects», a lancé la ministre après avoir offert son bras à l’aiguille.

«Il est important pour tout le monde de se faire vacciner quand c’est son tour, car plus il y a de gens qui se font vacciner, plus vite nous pourrons retrouver une vie plus normale.»